RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак и Кулеба встретились с главой МИД Венгрии, начали переговоры

Фото: Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, а также глава Офиса президента Андрей Ермак ()ф
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начали переговоры с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто, который сегодня, 29 января, прибыл в Ужгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента.

"Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с командой", - написал Ермак. 

Руководитель Офиса президента подчеркнул важность откровенного и конструктивного диалога между странами и отметил, что переговоры будут касаться нормализации украинско-венгерских отношений.

Что предшествовало 

Еще 11 января глава МИД Венгрии анонсировал свой визит в Ужгород и встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры также будут касаться подготовки к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

Также Сийярто проинформировал и о том, что ранее провел телефонный разговор с Ермаком во время которого заявил, что встреча на высоком уровне будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Подготовка к встрече Зеленского и Орбана 

В конце декабря Орбан принял приглашение президента Украины о двусторонней встрече. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам президента, он ни разу не говорил с Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.

Как рассказывала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, визит Сийярто в Ужгород "связан с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныВенгрияДмитрий КулебаАндрей ЕрмакОфис президента