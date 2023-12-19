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Зеленський про Орбана: я ніколи не говорив з ним про припинення вогню чи про діалог з Путіним

Вівторок 19 грудня 2023 18:50
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Зеленський про Орбана: я ніколи не говорив з ним про припинення вогню чи про діалог з Путіним Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Можливо, він підіймав цю тему зі своїми друзями, чи лідерами ЄС, чи в США. Щось було таке у його промові, але для мене це дещо дивне, бо іноді його політика не дуже дружня до нас. І це факт. І він це чув від мене", - заявив президент.

Зеленський заявив, що він мав питання до Орбана, які стосувались блокування Угорщиною вступу України до ЄС.

"Я запитав у Орбана: Вікторе, назви хоч одну причину, чому ви не підтримуєте наш вступ до ЄС, може, ми зможемо знайти дипломатичне рішення. Він не зміг дати відповідь, чому ми не можемо організувати зустріч, щоб вирішити всі питання", - розповів Зеленський.

Про що ще говорив на прес-конференції Володимир Зеленський читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського союзу

Раніше Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На тлі цього президент Володимир Зеленський, під час візиту до Аргентини, зміг поспілкуватись Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За його словами, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Під час саміту, Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

50 млрд євро для України

Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення, попри підтримку інших 26 членів блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.

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Володимир Зеленський
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