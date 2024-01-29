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Сійярто вирушив до Ужгорода для зустрічі з Кулебою

Понеділок 29 січня 2024 11:24
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Сійярто вирушив до Ужгорода для зустрічі з Кулебою Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 29 січня, вирушив до Ужгорода для зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського міністра.

"Вирушаю до Ужгорода, нас чекає довгий день... Потрібно зробити все, щоб угорська громада на Прикарпатті повернула свої колишні права", - написав Сійярто та опублікував фото зі своєї поїздки.

Фото: Сійярто вирушив до Ужгорода (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Зустріч Сійярто та Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться із угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді 29 січня. Першим про ймовірну зустріч оголосив голова МЗС Угорщини.

Також Сійярто повідомив, що раніше провів телефонну розмову з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої, за словами угорського прем'єра, він сказав, що зустріч Зеленського та Орбана буде мати сенс, "якщо це може дати результат".

Нагадаємо, що Зеленський вже зустрічався з Орбаном на полях інавгурації президента Аргентини. Тоді, за словами українського президента, вдалося поговорити "максимально відверто та зрозуміло про наші європейські справи".

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Ужгород Угорщина Дмитро Кулеба
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