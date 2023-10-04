Єрмак спростував чергові російські фейки: Україні завжди буде чим знищувати ворога

Заяви про те, що Україні нібито бракуватиме ресурсів для боротьби проти російської агресії, є недостовірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Він зазначив, що наразі росіяни розповсюджують дезінформацію про війну, зокрема, про наявність боєприпасів та здатність України далі перемагати на полі бою.

"Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога. Росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше", - написав голова ОП.

Втім Єрмак підкреслив, що задача України - звільнення наших територій.

Він наголосив, що ЗСУ мають успіхи на фронті, а західна коаліція сильна, попри російську брехню. До того ж, Україна працює з союзниками над посиленням санкцій.

"Росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди", - запевнив Єрмак.

Що цьому передувало

Після того, як в США ухвалили тимчасовий бюджет уряду без допомоги для України, почало з'являтися чимало заяв про те, що Штати більше не зможуть підтримувати боротьбу нашої країни проти РФ.

Проте наразі Пентагон має можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів, а в адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні.

Окрім того, повідомлялося, що у Британії закінчується оборонне обладнання, яке можна передати Україні.

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