Британія вважає, що інші країни повинні більше допомагати Україні, - Telegraph

У Британії закінчується оборонне обладнання, яке можна передати Україні. Тому інші країни повинні взяти на себе більше зобов'язань у сфері військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Високопоставлене військове джерело повідомило виданню, що Велика Британія не повинна нести відповідальність за надання мільярдів, до яких раніше закликав колишній міністр оборони Бен Воллес.

"Надавати мільярди більше не означає давати мільярди саме британського спорядження", - заявило джерело.

Тож Британія має відіграти свою роль у спонуканні інших країн давати більше грошей і зброї Україні.

Британія навряд чи передасть Україні додаткові танки

Видання додало, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу, однак запаси засобів ППО та артилерійських снарядів у країні вичерпуються.

Також високопоставлений військовий Британії заявив, що перспектив постачання більшої кількості британських танків в Україну немає.

"Ми віддали майже все, що могли собі дозволити. Той Challenger 2, який у нас є, стане Challenger 3", - сказав військовий.

Він уточнив, що країна хоче провести модернізацію, щоб поточні танки можна було перетворити на Challenger 3.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А в серпні Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на суму понад 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що країна надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.