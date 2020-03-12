Єрмак бере участь у підборі кандидатів на посади в Кабміні

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак спільно з Шефиром проводив зустрічі з майбутніми кандидатами у новий уряд

Новий глава Офісу президента Андрій Єрмак бере участь у підборі кандидатів на вакантні посади в Кабміні. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія Єрмака: як новий глава Офісу президента нарощує вплив".

За інформацією видання, з початку лютого Андрій Єрмак спільно з першим помічником президента Сергієм Шефиром проводив зустрічі з майбутніми кандидатами в новий уряд. Проте, колишній голова ВП Андрій Богдан у цих співбесідах не брав.

Пошуки кандидатів на порожні вакансії в уряді, які в Раді планують заповнити в найближчі тижні, також проходять не без участі Єрмака. Зокрема, голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай, раніше був призначений саме за рекомендацією Єрмака.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чим буде займатися на новій посаді. За його словами, припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків роботи.

РБК-Україна писала, що Володимир Зеленський також підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП.