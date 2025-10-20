Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський

Україна буде щороку отримувати системи протиповітряної оборони Patriot. І вже готується відповідний контракт.

Про це під час зустрічі з журналістами 19 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна .

За його словами, з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО.

"Ми готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в рамках цього процесу виконано велику роботу. Минулого тижня потрібні зустрічі готували прем'єр Юлія Свириденко, голова ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров.

Одразу всі системи отримати складно через чергу з країн, які вже уклали контракти з виробником. На сьогодні Україна намагається помінятися із деякими замовниками місцями.

"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги", - сказав Зеленський.

Також він нагадав, що деякі європейські країни мають власні Patriot. Там розташовані системи, які належать армії США. Україна згодна отримати ці системи замість нових, на які розмістить замовлення.

"Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти - щоб ми їх отримали", - резюмував Зеленський.