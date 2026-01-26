ua en ru
Єрмак поновив право на адвокатську діяльність після відходу з ОП та обіцянок піти на фронт

Понеділок 26 січня 2026 06:07
UA EN RU
Єрмак поновив право на адвокатську діяльність після відходу з ОП та обіцянок піти на фронт Фото: екс-глава Офісу президента України Андрій Ермак (president.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який кілька місяців тому звільнився після обшуків НАБУ, поновив право займатися адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані пресслужби Національної асоціації адвокатів України.

Право на адвокатську діяльність Єрмака відновили на підставі його заяви від 23 січня. Перед цим дію права призупиняли 20 лютого 2020 року, після того, як посаду голови ОП покинув його попередник - Андрій Богдан.

Слід зазначити, що Андрій Єрмак обліковується в Раді адвокатів Києва, він отримав свідоцтво адвоката в 1995 році. Сам ексочільник ОП не коментував публічно відновлення права на роботу адвокатом.

Обшуки та звільнення Єрмака з ОП

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ та САП повідомили про обшуки у глави Офісу президента Андрія Єрмака. В рамках якого розслідування проводилися обшуки повідомлено не було.

Однак ЗМІ, зокрема відоме закордонне видання Financial Times, з посиланням на свої джерела писало, що обшуки у Єрмака можуть бути повʼязані з операцією "Мідас" - розслідуванням резонансної корупційної справи в енергетичному секторі.

Як відомо, після обшуків Єрмак написав заяву про відставку та пішов з ОП, а згодом в інтерв'ю New York Post заявив, що "зібрався на фронт".

15 січня директор НАБУ Семен Кривонос завив, що підозра Андрію Єрмаку досі не оголошена, однак він заперечив будь-який тиск на бюро в контексті цього питання. При цьому відомо, що досудове розслідування щодо ексглави ОП триває.

Щодо місцеперебування Єрмака директор НАБУ не відповів, як і на інші питання, пов'язані з обшуками, посилаючись на таємницю слідства.

Андрій Єрмак очолив Офіс Президента України 11 лютого 2020 року. Це призначення відбулося після того, як президент Володимир Зеленський звільнив попереднього керівника ОП Андрія Богдана.

