Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность после ухода из ОП и обещаний уйти на фронт

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который несколько месяцев назад уволился после обысков НАБУ, восстановил право заниматься адвокатской деятельностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Следует отметить, что Андрей Ермак состоит на учете в Совете адвокатов Киева, он получил свидетельство адвоката в 1995 году. Сам экс-глава ОП не комментировал публично восстановление права на работу адвокатом.

Право на адвокатскую деятельность Ермака восстановили на основании его заявления от 23 января. Перед этим действие права приостанавливали 20 февраля 2020 года, после того, как должность главы ОП покинул его предшественник - Андрей Богдан.

Обыски и увольнение Ермака из ОП

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и САП сообщили об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака. В рамках какого расследования проводились обыски сообщено не было.

Однако СМИ, в частности известное зарубежное издание Financial Times, со ссылкой на свои источники писало, что обыски у Ермака могут быть связаны с операцией "Мидас" - расследованием резонансного коррупционного дела в энергетическом секторе.

Как известно, после обысков Ермак написал заявление об отставке и ушел из ОП, а затем в интервью New York Post заявил, что "собрался на фронт".

15 января директор НАБУ Семен Кривонос завил, что подозрение Андрею Ермаку до сих пор не объявлено, однако он отрицает любое давление на бюро в контексте этого вопроса. При этом известно, что досудебное расследование в отношении экс-главы ОП продолжается.

О местонахождении Ермака директор НАБУ не ответил, как и на другие вопросы, связанные с обысками, ссылаясь на тайну следствия.

Андрей Ермак возглавил Офис Президента Украины 11 февраля 2020 года. Это назначение произошло после того, как президент Владимир Зеленский уволил предыдущего руководителя ОП Андрея Богдана.