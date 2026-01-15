Директор НАБУ відповів, чи оголосили Єрмаку підозру

Колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку все ще не оголосили жодної підозри. Але щодо нього здійснюється досудове розслідування.

Як пише РБК-Україна , про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявили директор НАБУ Семен Кривонос та керівник відділу детективів Олександр Абакумов.

На засіданні ТСК Кривоносу поставили низку питань щодо Єрмака. Зокрема, цікавило питання, де проводили обшуки у Єрмака, чи оголосили йому про підозру та де зараз перебуває екскерівник ОПУ.

Кривонос у відповідь повідомив, що обшук на робочому місці Єрмака не проводили - тільки в "інших місцях". При цьому він зазначив, що не має права розголошувати, що було знайдено під час обшуку.

"В даному випадку те, що вилучено, на це накладено арешт. Так, серед них є певні цифрові носії", - сказав він.

Де зараз Єрмак та чи ведеться слідство

Щодо питань про інші слідчі дії з Єрмаком, допити та додаткові обшуки - Кривонос послався на таємницю досудового розслідування. Ведення досудового розслідування підтвердив Абакумов.

На питання, чи був допит Єрмака, директор НАБУ не відповів, посилаючись на те, що дане питання становить таємницю досудового розслідування.

Директор НАБУ також відмовився коментувати питання, чи проводився обшук у водія Андрія Єрмака. Інформацію про місцезнаходження Єрмака він назвав "таємницею досудового розслідування".

Підозра Єрмаку, додав Кривонос, досі не оголошена. Але він спростував, що на НАБУ хтось тиснув, щоб не давати екскерівнику ОПУ підозру.