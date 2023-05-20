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Єрмак в Японії обговорив із Салліваном авіаційну коаліцію

Фото: Андрій Єрмак і Джейк Салліван (t.me/ermaka2022)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, знаходячись в Японії, провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили авіаційну коаліцію та українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака в Telegram.

"Ми говорили про коаліцію винищувачів, формулу миру президента Зеленського", - повідомив він.

При цьому Єрмак подякував президенту США, Конгресу, і всьому американському народові за послідовну підтримку України у війні з РФ.

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке відбулося 24 лютого минулого року, низка країн оголосили, що будуть постачати озброєння Україні для протистояння російській агресії. Серед найбільших постачальників військової допомоги - США, Польща, Німеччина та Франція.

Авіаційна коаліція

Україна працює над створенням авіаційної коаліції. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Британія, Нідерланди, Франція, Норвегія та Бельгія заявили, що готові розпочати навчання українських пілотів на F-16.

Позиція США з F-16

Наприкінці лютого президент США Джо Байден заявляв, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. Проте вже зараз у Конгресі США закликають Байдена розблокувати постачання Україні винищувачів F-16. При цьому винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн.

Однак на днях Байден G7 підтримав навчання українських пілотів на F-16.

Зазначимо, що серед усіх винищувачів Україна хоче здобути саме F-16. Причиною тому є їхня багатофункціональність - пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба. Детальніше про цей літак - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакВійна Росії проти України