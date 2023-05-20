Ермак в Японии обсудил с Салливаном авиационную коалицию

"Мы говорили о коалиции истребителей, формуле мира президента Зеленского", - сообщил он.

При этом Ермак поблагодарил президента США, Конгресс и весь американский народ за последовательную поддержку Украины в войне с РФ.

Военная помощь Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля прошлого года, ряд стран объявили, что будут поставлять вооружение Украине для противостояния российской агрессии. Среди крупнейших поставщиков военной помощи - США, Польша, Германия и Франция.

Авиационная коалиция

Украина работает над созданием авиационной коалиции. Премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Британия, Нидерланды, Франция, Норвегия и Бельгия заявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.

Позиция США по F-16

В конце февраля президент США Джо Байден заявлял, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. Однако уже сейчас в Конгрессе США призывают Байдена разблокировать поставки Украине истребителей F-16. При этом истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран.

Однако на днях Байден G7 поддержал обучение украинских пилотов на F-16.

Отметим, что среди всех истребителей Украина хочет получить именно F-16. Причиной тому является их многофункциональность - пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба. Подробнее об этом самолете - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.