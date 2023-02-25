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Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні F-16"

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Субота 25 лютого 2023 03:16
Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні F-16" Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Білого дому телеканалу ABC News.

"Ми надсилаємо те, що наші досвідчені військові вважають потрібним зараз. Потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, HIMARS", - зазначив політик.

Водночас Байден підкреслив, що США передають Україні те, що потрібно, аби забезпечити можливість успіхів навесні, влітку та на початку осені.

На запитання, чи означає це, що відправки винищувачів не буде "ніколи", президент відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому.

"На даний момент, на думку наших військових, немає достатніх підстав для того, щоб надавати F16", - додав американський лідер.

Нагадаємо, що група американських законодавців закликала главу США розпочати постачання Україні винищувачів F-16.

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