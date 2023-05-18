ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України, - NYT

Новость на русском →
США, Четвер 18 травня 2023 13:52
У Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України, - NYT Фото: у Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Група з 14 членів Конгресу США - демократів та республіканців - направила адміністрації президента Джо Байдена листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Як ми бачили через те, що наші союзники спочатку не наважувалися надати танки Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей", - написали законодавці у листі до Білого дому.

На їхню думку, надання Україні винищувачів F-16 є необхідним для "ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах".

Як повідомлялось, винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.

Нагадаємо, що 16 травня прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16. При цьому, Британія не планує надсилати винищувачі Typhoon в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу