Єрмак підтвердив обшуки НАБУ у нього вдома

Обшуки у Єрмака

Нагадаємо, сьогодні вранці журналісти УП та народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко повідомили про обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі.

ЗМІ зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Пізніше НАБУ підтвердило проведення обшуків у Єрмака.

За даними Бюро, усі дії санкціоновані судом і здійснюються в межах кримінального розслідування. Деталі детективи обіцяють оприлюднити згодом.

Зазначимо, що обшуки відбуваються на тлі корупційного скандалу щодо так званих "плівок Міндіча".

У матеріалах про масштабну корупцію фігурує особа з псевдонімом "Алі-Баба", яка нібито давала вказівки правоохоронним органам. У публічних обговореннях припускають, що під цим прізвиськом нібито може бути Єрмак.

Корупційна схема в енергетиці

Як з'ясувало слідство, учасники схеми систематично отримували "відкати" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Гроші легалізовувалися через структури в Києві, пов’язані з родиною екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У межах розслідування підозру в незаконному збагаченні отримав колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов, йому вже обрали запобіжний захід.

Ще низці фігурантів справи було вручено підозри.

Також були звільнені міністри енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

А вчора стало відомо, що детективи НАБУ опитали секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова.