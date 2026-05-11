Єрмак отримав підозру від САП і НАБУ

Джерело повідомило РБК-Україна, що йдеться про екскерівника ОП Андрія Єрмака.

"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників - колишньому керівнику Офісу президента України", - йдеться у заяві.

Підозру оголосили за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Що передувало

Сьогодні, 11 травня, НАБУ і САП проводили слідчі дії з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком.

Причина слідчих дій не уточнювалась, але в листопаді минулого року до Єрмака вже приходили з обшуками в рамках резонансної справи "Мідас". Того ж дня його було звільнено з посади керівника Офісу президента.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, минулого року НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі". За версією слідства, злочинці вимагали від контрагентів підприємства відкати у розмірі 10-15% вартості контракту.

У ЗМІ на тлі розслідування з'явилися чутки, що одним із фігурантів може бути тодішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.