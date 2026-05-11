RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ермак получил подозрение от САП и НАБУ

21:30 11.05.2026 Пн
2 мин
О какой статье уголовного кодекса идет речь?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Ермак, экс-руководитель ОП (president.gov.ua)

Сегодня, 11 мая, бывшему руководителю Офиса президента Украины сообщили о подозрении в легализации денег на элитном строительстве под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление САП и источник в правоохранительных органах.

Читайте также: Без Ермака, но со "старой гвардией": с кем теперь советуется Зеленский

Источник сообщил РБК-Украина, что речь идет об экс-руководителе ОП Андрее Ермаке.

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников - бывшему руководителю Офиса президента Украины", - говорится в заявлении.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Детали совершения преступления - в видео:

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Что предшествовало

Сегодня, 11 мая, НАБУ и САП проводили следственные действия с экс-руководителем ОП Андреем Ермаком.

Причина следственных действий не уточнялась, но в ноябре прошлого года к Ермаку уже приходили с обысками в рамках резонансного дела "Мидас". В тот же день он был уволен с должности руководителя Офиса президента.

Дело "Мидас"

Напомним, в прошлом году НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". По версии следствия, преступники требовали от контрагентов предприятия откаты в размере 10-15% стоимости контракта.

В СМИ на фоне расследования появились слухи, что одним из фигурантов может быть тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как известно, Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" и подозревается в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике. Когда дело стало резонансным, начали всплывать псевдонимы фигурантов схем.

Сначала сообщалось, что экс-глава Офиса президентпа Украины фигурировал на пленках под псевдонимом "Али-Баба", однако позже детектив по делу назвал другой псевдоним Ермака - "Хирург".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУСАПАндрей Ермак