Ермак получил подозрение от САП и НАБУ

Источник сообщил РБК-Украина, что речь идет об экс-руководителе ОП Андрее Ермаке.

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников - бывшему руководителю Офиса президента Украины", - говорится в заявлении.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Что предшествовало

Сегодня, 11 мая, НАБУ и САП проводили следственные действия с экс-руководителем ОП Андреем Ермаком.

Причина следственных действий не уточнялась, но в ноябре прошлого года к Ермаку уже приходили с обысками в рамках резонансного дела "Мидас". В тот же день он был уволен с должности руководителя Офиса президента.

Дело "Мидас"

Напомним, в прошлом году НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме". По версии следствия, преступники требовали от контрагентов предприятия откаты в размере 10-15% стоимости контракта.

В СМИ на фоне расследования появились слухи, что одним из фигурантов может быть тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак.