Єрмак обговорив питання нацбезпеки України з радником Байдена

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив по телефону з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

В ході бесіди Єрмак розповів Саллівану про поточну ситуацію на фронті та ті завдання, які стоять перед силами оборони України. Було обговорено важливість передання українській армії озброєнням та техніки задля ефективного реагування на дії агресора.

Сторони також продовжили розгляд питання щодо посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України.

"Окремо Андрій Єрмак і Джейк Салліван обговорили продовження санкційного тиску на державу-агресора. Керівник Офісу Глави держави розповів про бажання України провести саміт з питань санкцій у лютому", - сказано в повідомленні.