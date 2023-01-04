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Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони значно дорожчими ракетами, - NYT

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Середа 04 січня 2023 09:39
Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони значно дорожчими ракетами, - NYT Фото: Україні доводиться збивати дешевші іранські дрони дорожчими ракетами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Україні доводиться витрачати дорогі західні ракети на захист території від дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що раніше українські війська для знищення іранських дронів використовували зенітні установки та стрілецьку зброю. Однак, оскільки росіяни почали атакувати вночі, українці значною мірою почали покладатися на ракети.

Видання з посиланням на офіційних осіб повідомляє, що минулими вихідними Україна кілька разів застосовувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAMS.

"Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, у той час як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", що використовуються Україною, може змінюватись від 140 000 доларів для С-300 радянської епохи до 500 000 доларів для NASAM американського виробництва ", - заявив голова української консалтингової компанії " Мольфар" Артем Старосек.

На думку деяких експертів, такий дисбаланс може піти на користь Росії та дорого обійтися Україні та її союзникам.

Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Також раніше експерт розповів, чому Росія атакує дронами саме вночі.

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