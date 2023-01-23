Ермак обсудил вопросы нацбезопасности Украины с советником Байдена

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

В ходе беседы Ермак рассказал Салливану о текущей ситуации на фронте и тех задачах, которые стоят перед силами обороны Украины. Была обсуждена важность передачи украинской армии вооружением и техникой для эффективного реагирования на действия агрессора.

Стороны также продолжили рассмотрение вопроса об усилении защиты критической инфраструктуры и обеспечении энергетической безопасности Украины.

"Отдельно Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили продолжение санкционного давления на государство-агрессора. Руководитель Офиса Главы государства рассказал о желании Украины провести саммит по санкциям в феврале", - сказано в сообщении.