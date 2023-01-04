Україна очікує розгортання Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба

В Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби, який транслюється в Facebook.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що в грудні Білий дім оголосив про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України.

Також стало відомо, що для України розроблено спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Patriot.

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