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Ермак хочет изменить формат сотрудничества Офиса президента с Радой

Новости » Политика     12.03.2020 - 14:11
Ермак хочет изменить формат сотрудничества Офиса президента с Радой
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак заявил, что доволен депутатами монобольшинства

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил специального помощника для коммуникации с монобольшинством в Верховной раде. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние".

В частности, по словам собеседника РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского, Ермак уже успел назначить специального помощника, который отвечает за коммуникацию с нардепами от "Слуги народа". Сам Ермак в комментарии изданию отметил, что депутаты пришли в Раду, потому что поверили в Зеленского. Он считает, что "слуги народа" хотят изменить страну к лучшему.

"Поэтому в целом я доволен тем, как работают наши депутаты. Безусловно, есть что совершенствовать и менять. Однако моя позиция заключается в том, что делать это необходимо через слаженную работу, взаимовежливый диалог и поиск компромисса", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на должности в Кабинете министров. По информации издания, с начала февраля он и первый помощник Зеленского Сергей Шефир проводил встречи с кандидатами в новое правительство.

Кроме того, Ермак объяснил участие в переговорах контактной группы необходимостью придания нового импульса мирному урегулированию на Донбассе.

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Новости Украины Верховная РадаСлуга народаАндрей Ермак
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