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Єрмак хоче змінити формат співпраці Офісу президента з Радою

Новини » Політика     12.03.2020 - 14:11
Єрмак хоче змінити формат співпраці Офісу президента з Радою
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак заявив, що задоволений депутатами монобільшості

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак призначив спеціального помічника для комунікації з монобільшістю у Верховній раді. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія Єрмака: як новий глава Офісу президента нарощує вплив".

Зокрема, за словами співрозмовника РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського, Єрмак вже встиг призначити спеціального помічника, який відповідає за комунікацію з нардепами від "Слуги народу". Сам Єрмак у коментарі виданню зазначив, що депутати прийшли до Ради, тому що повірили в Зеленського. Він вважає, що "слуги народу" хочуть змінити країну на краще.

"Тому в цілому я задоволений тим, як працюють наші депутати. Безумовно, є що вдосконалювати і змінювати. Проте моя позиція полягає в тому, що робити це необхідно через злагоджену роботу, взаємоввічливий діалог і пошук компромісу", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Єрмак бере участь у підборі кандидатів на посади в Кабінеті міністрів. За інформацією видання, з початку лютого він і перший помічник Зеленського Сергій Шефір проводив зустрічі з кандидатами в новий уряд.

Крім того, Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи необхідністю надання нового імпульсу мирному врегулюванню на Донбасі.

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Новини України Верховна РадаСлуга народаАндрій Єрмак
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