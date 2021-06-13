UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.

Об этом глава ОП заявил в интервью газете la Repubblica.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что украинцы сейчас находятся в опасности и им необходима помощь.

"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", - заявил Ермак.

По его словам, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Украина ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.

Напомним, Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня прошлого года.

Отметим, у Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства.

В Раде рассчитывают на влияние Польши и Литвы в получении Украиной членства в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОУкраинаАндрей Ермак