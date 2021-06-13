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Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.

Нагадаємо, Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня минулого року.

Зазначимо, у Зеленського назвали найбільш дружні до України держави.

У Раді розраховують на вплив Польщі та Литви в отриманні Україною членства в НАТО.

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Новини України НАТОУкраїнаАндрій Єрмак