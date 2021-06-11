ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства: список

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 13:20
У Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства: список Фото: заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига (turkey.old/mfa.gov.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Офис президента Украины назвал самые дружественные к стране государства. В этом списке есть США, Канада и Турция.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие страны:

  • США,
  • Канада,
  • Турция,
  • Литва,
  • Польша,
  • все балтийские страны.

Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран, сообщил он. В частности, заместитель главы ОП заявил, что Венгрия является важной для Украины и ее партнером.,

Напомним, в Офисе президента считают, что Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО.

Кроме того, Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.

Раньше стало известно, кто из руководства ЕС приедет на саммит Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Украина Турция Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами