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Єрмак: мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна

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Субота 22 жовтня 2022 11:08
Єрмак: мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Чергові ракетні обстріли з боку терористів з РФ є свідченням того, що вони воюють з цивільною інфраструктурою та людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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