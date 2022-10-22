Єрмак: мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна

Чергові ракетні обстріли з боку терористів з РФ є свідченням того, що вони воюють з цивільною інфраструктурою та людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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