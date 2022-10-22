Ермак: мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная

Очередные ракетные обстрелы со стороны террористов из РФ свидетельствуют о том, что они воюют с гражданской инфраструктурой и людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", - заявил Ермак.

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны. Уже известно о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Луцке и Ровно. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

Все, что известно об утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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