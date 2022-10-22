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Окупанти завдали ударів по Луцьку та Рівному

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Субота 22 жовтня 2022 09:18
Окупанти завдали ударів по Луцьку та Рівному Фото: окупанти завдали ударів по Луцьку та Рівному (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по західних областях України. Зокрема, вибухи пролунали у Луцьку та Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів видання "Суспільне".

Так, за інформацією очевидців, у Луцьку під час масштабної ранкової тривоги пролунало кілька вибухів.

Тим часом мер Луцька в Telegram залишив таке повідомлення: "Увага. Знаходьтеся в укриттях. Деталі згодом".

В мережі повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.

Про вибухи повідомляють і жителі Рівного. Там, мабуть, також є "прильоти".

Оновлено 9:20 .

Мер Рівного Олександр Третяк у Facebook повідомив про "певну ситуацію" в місті і закликав усіх мешканців залишатися в укриттях.

Оновлено 9:50.

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram підтвердив влучання ракет. Однак, де саме, не уточнив.

Оновлено 9:54.

Також "прильоти" в об'єкт енергетики підтверджує мер Луцька Ігор Поліщук. Внаслідок ракетного удару в частині міста зникло світло.

"Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники", - додав він.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській та Хмельницькій областях. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

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