Окупанти завдали ударів по Луцьку та Рівному
Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по західних областях України. Зокрема, вибухи пролунали у Луцьку та Рівному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів видання "Суспільне".
Так, за інформацією очевидців, у Луцьку під час масштабної ранкової тривоги пролунало кілька вибухів.
Тим часом мер Луцька в Telegram залишив таке повідомлення: "Увага. Знаходьтеся в укриттях. Деталі згодом".
В мережі повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.
Про вибухи повідомляють і жителі Рівного. Там, мабуть, також є "прильоти".
Оновлено 9:20 .
Мер Рівного Олександр Третяк у Facebook повідомив про "певну ситуацію" в місті і закликав усіх мешканців залишатися в укриттях.
Оновлено 9:50.
Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram підтвердив влучання ракет. Однак, де саме, не уточнив.
Оновлено 9:54.
Також "прильоти" в об'єкт енергетики підтверджує мер Луцька Ігор Поліщук. Внаслідок ракетного удару в частині міста зникло світло.
"Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники", - додав він.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській та Хмельницькій областях. А в Київській області повідомили про роботу ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.