В Ердогана відреагували на скандал із США щодо російського ЗРК С-400

Поки турецька влада не підтверджує й не спростовує чутки про те, що Анкара планує продати або передати комусь російську систему.

Однак у команді Ердогана знають, що без цього кроку не зможуть повернутися до американської програми винищувачів F-35.

"Продовжується багатовекторна робота щодо систем регіональної протиповітряної та протиракетної оборони великого радіуса дії С-400. Про конкретні результати буде повідомлено громадськості, коли вони з’являться", - заявили в Міноборони Туреччини.

Що важливо розуміти, Конгрес США підтримав закон, який забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400.

У Вашингтоні заявили, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків.

11 липня ЗМІ повідомили, що Ердоган хоче позбутися цього комплексу, щоб владнати конфлікт зі США.

Попри це, існує ризик, що такий крок не вирішить проблему загалом. Сенатори вважають, що передача чи продаж російського комплексу не усуне побоювань щодо безпеки.