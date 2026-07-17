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В Ердогана відреагували на скандал із США щодо російського ЗРК С-400

12:40 17.07.2026 Пт
2 хв
Анкара намагається владнати конфлікт з Вашингтоном
aimg Юлія Капітонова
Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)

Команда турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана продовжує роботу над питанням російського ЗРК С-400. Анкара визнає, що саме він є ключовою перепоною для повернення країни до програми винищувачів F-35.

Про це заявили у Міністерстві оборони Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turkish Minute.

Поки турецька влада не підтверджує й не спростовує чутки про те, що Анкара планує продати або передати комусь російську систему.

Однак у команді Ердогана знають, що без цього кроку не зможуть повернутися до американської програми винищувачів F-35.

"Продовжується багатовекторна робота щодо систем регіональної протиповітряної та протиракетної оборони великого радіуса дії С-400. Про конкретні результати буде повідомлено громадськості, коли вони з’являться", - заявили в Міноборони Туреччини.

Що важливо розуміти, Конгрес США підтримав закон, який забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400.

У Вашингтоні заявили, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків.

11 липня ЗМІ повідомили, що Ердоган хоче позбутися цього комплексу, щоб владнати конфлікт зі США.

Попри це, існує ризик, що такий крок не вирішить проблему загалом. Сенатори вважають, що передача чи продаж російського комплексу не усуне побоювань щодо безпеки.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиТуреччинаРеджеп Тайіп Ердоган