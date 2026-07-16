Туреччина запропонувала Україні та РФ перемир'я у двох сферах
Туреччина виступає за мораторій на бойові дії у двох сферах, які є ключовими не тільки для Росії та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана на пресконференції у Києві 16 липня, передає МЗС України у Facebook.
Фідан пропонує частковий мораторій на бойові дії
Очільник МЗС Туреччини заявив, що головною метою його країни є повне припинення війни між Росією та Україною.
"Якщо це неможливо, можна оголосити мораторій на бойові дії в кількох критично важливих сферах, що мають значення як для України, так і для Росії, а також для всіх країн", - зазначив Фідан.
Він закликав сторони утриматися від ударів по двох напрямках, що стосуються безпеки:
- у Чорному морі,
- в енергетиці.
Відео: спільна пресконференція у Києві міністрів закордонних справ України і Туреччини (facebook.com/UkraineMFA)
Сибіга подякував Туреччині
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Сторони провели детальні переговори щодо:
- двостороннього та міжнародного порядку денного,
- мирних зусиль,
- ролі США та Європи,
- дієвих мирних пропозицій України.
Сибіга наголосив на важливій багаторічній ролі Туреччини у мирному процесі та висловив переконання, що її потенціал може бути залучений і надалі.
Раніше Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема в Анкарі. Саме столиця Туреччини є одним з глобальних дипломатичних осередків.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан назвав саміт НАТО в Анкарі історичним. За його словами, союзникам вдалося досягти консенсусу.