У Эрдогана отреагировали на скандал с США по поводу российского ЗРК С-400

Пока турецкие власти не подтверждают и не опровергают слухи о том, что Анкара планирует продать или передать кому-то российскую систему.

Однако в команде Эрдогана знают, что без этого шага не смогут вернуться в американскую программу истребителей F-35.

"Продолжается многовекторная работа по системам региональной противовоздушной и противоракетной обороны большого радиуса действия С-400. О конкретных результатах будет сообщено общественности, когда они появятся", - заявили в Минобороны Турции.

Что важно понимать, Конгресс США поддержал закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400.

В Вашингтоне заявили, что российская система представляет угрозу для безопасности американских боевых самолетов.

11 июля СМИ сообщили, что Эрдоган хочет избавиться от этого комплекса, чтобы разрешить конфликт с США.

Несмотря на это, существует риск, что такой шаг не решит проблему в целом. Сенаторы считают, что передача или продажа российского комплекса не устранит опасения касательно безопасности.