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Ердоган склав присягу президента Туреччини

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Реджеп Таїп Ердоган, який був переобраний на посаду президента Туреччини, склав присягу в Генеральній асамблеї Великих національних зборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

Після прибуття до парламенту Ердогана привітав тимчасовий спікер Великих національних зборів Туреччини Девлет Бахчелі. Після цього останній передав главі держави документ, що засвідчує перемогу на виборах президента.

Перемога Ердогана у виборах президента

28 травня, Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу в президентських виборах обійшовши свого суперника Кемаля Киличдароглу в другому турі.

Варто додати, що згідно з інформацією турецького видання Hürriye, президент України Володимир Зеленський й російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини після інавгурації Ердогана. Пізніше інформацію про візит голови Кремля підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков.

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Турция