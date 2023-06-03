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Эрдоган принял присягу президента Турции

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на пост президента Турции, принял присягу в Генеральной ассамблее Великого национального собрания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

По прибытии в парламент Эрдогана приветствовал временный спикер Великого национального собрания Турции Девлет Бахчели. После этого последний передал главе государства документ, удостоверяющий победу на выборах президента.

Победа Эрдогана в президентских выборах

28 мая Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в президентских выборах обойдя своего соперника Кемаля Киличдароглу во втором туре.

Следует добавить, что, согласно информации турецкого издания Hürriye, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут приехать в Турцию после инаугурации Эрдогана. Позже информацию о визите главы Кремля подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Турция