Ердоган склав присягу президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган, який був переобраний на посаду президента Туреччини, склав присягу в Генеральній асамблеї Великих національних зборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

Після прибуття до парламенту Ердогана привітав тимчасовий спікер Великих національних зборів Туреччини Девлет Бахчелі. Після цього останній передав главі держави документ, що засвідчує перемогу на виборах президента.

Перемога Ердогана у виборах президента

28 травня, Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу в президентських виборах обійшовши свого суперника Кемаля Киличдароглу в другому турі.

Варто додати, що згідно з інформацією турецького видання Hürriye, президент України Володимир Зеленський й російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини після інавгурації Ердогана. Пізніше інформацію про візит голови Кремля підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков.