Эрдоган принял присягу президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на пост президента Турции, принял присягу в Генеральной ассамблее Великого национального собрания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

По прибытии в парламент Эрдогана приветствовал временный спикер Великого национального собрания Турции Девлет Бахчели. После этого последний передал главе государства документ, удостоверяющий победу на выборах президента.

Победа Эрдогана в президентских выборах

28 мая Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в президентских выборах обойдя своего соперника Кемаля Киличдароглу во втором туре.

Следует добавить, что, согласно информации турецкого издания Hürriye, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут приехать в Турцию после инаугурации Эрдогана. Позже информацию о визите главы Кремля подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.