Війна в Україні

Ердоган сказав, чи закінчиться війна в Україні найближчим часом

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Війна в Україні закінчиться не скоро. Це не дуже гарна новина.

Про це заявив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера телеканалу Fox News.

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - сказав він.

Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати", - зазначив президент.

Миротворчі ініціативи Ердогана

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив про намір допомогти в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині для обговорення завершення війни.

У серпні Ердоган і Зеленський обговорювали підготовку ймовірної зустрічі лідерів України та Росії для переговорів про завершення війни.

Однак на початку вересня турецький лідер заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі.

На 25 вересня запланована зустріч Ердогана з президентом США Дональдом Трампом. Лідери планують обговорити торгівлю між країнами та "великі угоди" щодо поставок винищувачів F-16 та F-35.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що на переговорах Росія уже не вимагає контролю над територією чотирьох областей України.

