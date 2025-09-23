Ердоган сказав, чи закінчиться війна в Україні найближчим часом

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - сказав він.

Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати", - зазначив президент.