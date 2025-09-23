Эрдоган сказал, закончится ли война в Украине в ближайшее время

"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", - сказал он.

Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил президент.