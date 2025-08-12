ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ердоган запропонував Зеленському підготувати підґрунтя для зустрічі з Путіним: у чому ідея

Вівторок 12 серпня 2025 17:17
UA EN RU
Ердоган запропонував Зеленському підготувати підґрунтя для зустрічі з Путіним: у чому ідея Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Вони обговорювали потенційну зустріч України та РФ на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію турецького лідера в соцмережі X.

Як зазначили в канцелярії, розмова відбулася на прохання української сторони.

Лідери обговорили двосторонні відносини України і Туреччини, а також регіональні та глобальні питання.

Президент Туреччини нагадав про прогрес, якого було досягнуто під час переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Він висловив надію на досягнення значущих результатів для припинення вогню і встановлення міцного миру.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в канцелярії.

Також Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Оновлено 17:26

Голова української держави розповів, що переговори з Ердоганом були дружніми та змістовними.

Зокрема, за словами Зеленського, турецький лідер наголосив, що будь-які переговори без України не призведуть до сталого миру.

"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", - зазначив президент України.

У свою чергу Ердоган підтвердив готовність організувати саміт лідерів Туреччини, США, України та Росії.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, під час третього раунду переговорів у Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Також українська сторона зазначала, що хоче участі у зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін не виключив зустрічі із Зеленським. Але, на його думку, "ще далеко" до виконання необхідних для такої зустрічі умов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Мирні переговори Реджеп Тайіп Ердоган Війна в Україні
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа