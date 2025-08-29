РФ більше не претендує на всю Донеччину: Туреччина розкрила нові вимоги Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зауважив, що протягом останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tgrthaber.com.

За його словами, під час третього раунду перемовин у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції. Згодом вони були винесені на обговорення під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

"Тоді ми побачили початок кінця", - зазначив Фідан.

За його словами, Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною", - наголосив він.

Водночас, він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.

Переговори України та РФ у Стамбулі

23 серпня відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони домовилися про новий обмін, який має охопити не лише військовополонених, а й цивільних громадян.

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що Київ запропонував провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня. Участь у ній, окрім президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна, можуть взяти президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Згодом стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Серед вимог не лише територіальні поступки.