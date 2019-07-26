Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет использовать зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 весной 2020 года. Об этом сообщает NTV, ссылаясь на выступление турецкого лидера.

По его словам, после установки комплексов и обучения персонала Турция намерена приступить к их активному использованию.

Эрдоган также отметил, что рассчитывает на здравомыслие США в вопросе о поступлении российских комплексов на вооружение Турции.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что президент Дональд Трамп воздержится от введения новых санкций против Турции, если зенитные ракетные комплексы С-400 не будут развернуты.

Как писало РБК-Украина ранее, 12 июля Турция получила первые поставки российских ЗРК С-400. После этого американский Сенат призвал Трампа ввести санкции против Турции. В Сенате США подчеркнули, что президент должен соблюдать закон, который предусматривает наказание за ведение бизнеса с российскими военными.

Напомним также, Трамп планирует обсудить с представителями американского Конгресса вопрос целесообразности введения санкций против Анкары за покупку С-400. По данным источников, Трамп хочет избежать введения антитурецких санкций. В то же время в Анкаре заявили, что готовы дать ответ в случае введения американских санкций.