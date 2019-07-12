ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия начала поставку С-400 в Турцию

Новости » Политика    12.07.2019 - 13:35
Россия начала поставку С-400 в Турцию
Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела у России С-400

Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В министерстве обороны Турции заявили, что на базу "Мюртед" уже доставлены первые комплектующие.

"В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов Турции 12 июля 2019 года началась передача первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу "Мюртед" в провинции Анкара", - говорится в заявлении.

Ранее Вашингтон предлагал Турции комплексы Patriot, но президент Турции отказался и подписал контракт с Россией на поставку четырех российских систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов.

Напомним, что в июле США могут ввести санкции в отношении Турции из-за закупки российской системы С-400. Соединенные Штаты говорят, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35, и сказали Турции, что она также будет из нее исключена.

Отметим, что вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, или же желает рисковать безопасностью альянса за решения, которые подрывают безопасность блока.

 

ЕС может ввести санкции против Турции из-за бурения на Кипре Трамп пригрозил существенно усилить санкции против Ирана
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь