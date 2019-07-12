Россия начала поставку С-400 в Турцию

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела у России С-400

Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В министерстве обороны Турции заявили, что на базу "Мюртед" уже доставлены первые комплектующие.

"В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов Турции 12 июля 2019 года началась передача первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу "Мюртед" в провинции Анкара", - говорится в заявлении.

Ранее Вашингтон предлагал Турции комплексы Patriot, но президент Турции отказался и подписал контракт с Россией на поставку четырех российских систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов.

Напомним, что в июле США могут ввести санкции в отношении Турции из-за закупки российской системы С-400. Соединенные Штаты говорят, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35, и сказали Турции, что она также будет из нее исключена.

Отметим, что вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, или же желает рисковать безопасностью альянса за решения, которые подрывают безопасность блока.