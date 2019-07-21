Трамп обсудит с сенаторами санкции против Турции за покупку С-400, - WSJ

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп хочет избежать ведения санкций против Анкары

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планирует на следующей неделе обсудить с представителями верхней палаты Конгресса целесообразность введения санкций против Турции за покупку российский С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По данным издания, президент США в конфиденциальном порядке сообщил своим советникам, что хочет избежать введения пакета санкций против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Во время саммита G20 в Японии, Трамп заверил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что Вашингтон не будет вводить санкции.

Отмечается, что в Белом доме пообещали американским сенаторам, что Трамп примет решение относительно санкций после консультаций с госсекретарем Майком Помпео и помощником по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, которые рекомендуют ввести санкции против Турции.

Напомним, ранее сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение американского Конгресса проект резолюции, которая осуждает действия Турции и призывает администрацию Трампа ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой российских ЗРК С-400.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты исключили Турцию из программы по предоставлению истребителей F-35 после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. В Белом доме добавили, что неоднократно предлагали Турции отказаться от покупки С-400 в пользу американского ПВО Patriot.