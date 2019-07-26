Ердоган розповів про плани Туреччини щодо використання С-400

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара почне використовувати зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-400 навесні 2020 року. Про це повідомляє NTV, посилаючись на виступ турецького лідера.

За його словами, після установки комплексів і навчання персоналу Туреччина має намір приступити до їх активного використання.

Ердоган також зазначив, що розраховує на розсудливість США в питанні про надходження російських комплексів на озброєння Туреччини.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майкл Помпео заявив, що президент Дональд Трамп утримається від введення нових санкцій проти Туреччини, якщо зенітні ракетні комплекси С-400 не будуть розгорнуті.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 липня Туреччина отримала перші поставки російських ЗРК С-400. Після цього американський Сенат закликав Трампа ввести санкції проти Туреччини. У Сенаті США підкреслили, що президент повинен дотримуватися закону, який передбачає покарання за ведення бізнесу з російськими військовими.

Нагадаємо також, Трамп планує обговорити з представниками американського Конгресу питання доцільності введення санкцій проти Анкари за покупку С-400. За даними джерел, Трамп хоче уникнути введення антитурецьких санкцій. У той же час в Анкарі заявили, що готові дати відповідь у разі введення американських санкцій.