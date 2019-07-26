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США рассказали, как Турции избежать санкций за покупку С-400

Новости » Политика    26.07.2019 - 04:35
США рассказали, как Турции избежать санкций за покупку С-400
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео надеется, что С-400 не будут развернуты

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что президент Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций против Турции, если зенитные ракетные комплексы С-400 не будут развернуты. Об этом Помпео заявил в интервью Bloomberg.

Он отметил, что вероятность введения ограничений против Турции рассматривается. 

"Могут последовать дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты", - заявил Помпео.

Напомним, 12 июля Турция начала получать первые поставки российских ЗРК С-400. После этого американский Сенат призвал Трампа ввести санкций против Турции заявив, что президент должен соблюдать закон, который предусматривает наказание за ведение бизнеса с российскими военными.

РБК-Украина писало, что Трамп планирует обсудить с представителями американского Конгресса вопрос целесообразности введение санкций против Анкары за покупку С-400. По данным источников, Трамп хочет избежать введения антитурецких санкций. В то же время, в Анкаре заявили, что готовы дать ответ в случае введения американских санкций. 

 

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Новости Украины Майк ПомпеоСоединенные Штаты АмерикиТурция
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