Сенат США призвал Трампа ввести санкции против Турции

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По словам сенатора Боба Менендеса, исключение Турции из программы реактивных самолетов недостаточно

Сенат Соединенных Штатов Америки призывает президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с покупкой российской системы противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщается, сенаторы-республиканцы Рик Скотт и Тодд Янг представили резолюцию, в которой заявляют, что президент должен следовать закону, который предусматривает наказание за ведение бизнеса с российскими военными.

Отдельно сенатор Боб Менендес, главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, заявил, что исключение Турции из программы реактивных самолетов недостаточно.

"Закон четко предусматривает санкции в отношении "значительных сделок" с оборонным и разведывательным секторами Российской Федерации, что, несомненно, будет включать поставку системы С-400", - сказал он.

В случае одобрения резолюция Скотта и Янга будет призывать к "полному осуществлению санкций в рамках CAATSA", описывая покупку Турцией системы ПВО С-400 как "прямую и страшную угрозу" интересам безопасности США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты выключили Турцию из программы по предоставлению истребителей F-35 после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. F-35 не смогут сосуществовать вместе с ракетными комплексами, поскольку российские ЗРК будут собирать разведывательные данные об американских самолетах.

Кроме того, команда президента США Дональда Трампа подготовила пакет санкций, который должен быть принят в отношении Турции за получение от России комплектующих для зенитных ракетных систем С-400.