Ердоган проведе розмову з Трампом щодо війни в Україні: відома дата

Миротворчі зусилля Туреччини

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Трамп сказав, що президент Туреччини Ердоган може допомогти у завершенні війни Росії проти України.

"Так, Ердоган може. Його поважає Росія. Щодо України - не можу вам сказати, але Путін його поважає. І він мій друг", - заявив очільник Білого дому.

12 грудня президенти Туреччини та Росії зустрілися в Ашхабаді на полях Міжнародного форуму миру та довіри. Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним Ердоган заявив, що війна між Україною та РФ може наближатися до завершення.

Перед тим Ердоган поспілкувався телефоном із російським правителем.

Під час розмови турецький лідер наголосив на важливості активізувати дипломатичні ініціативи для завершення війни, а також справедливого і міцного миру між Україною та Росією.