Эрдоган проведет разговор с Трампом по войне в Украине: известна дата

Миротворческие усилия Турции

Напомним, в октябре 2025 года Трамп сказал, что президент Турции Эрдоган может помочь в завершении войны России против Украины.

"Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Относительно Украины - не могу вам сказать, но Путин его уважает. И он мой друг", - заявил глава Белого дома.

12 декабря президенты Турции и России встретились в Ашхабаде на полях Международного форума мира и доверия. После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что война между Украиной и РФ может приближаться к завершению.

Перед тем Эрдоган пообщался по телефону с российским правителем.

Во время разговора турецкий лидер подчеркнул важность активизировать дипломатические инициативы для завершения войны, а также справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.