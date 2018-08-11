Эрдоган пригрозил США поиском новых союзников

Новости Политика 11.08.2018 - 13:12
Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)
Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Президент Турции раскритиковал введение новых американских пошлин

Новые пошлины и санкции США вынуждают Турцию искать новых союзников. Об этом в статье для  The New York Times пишет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, Эрдоган отмечает, что американские пошлины и санкции только подрывают интересы и безопасность США. По его словам, односторонние действия вынуждают Анкару искать новых союзников.

"Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочных суждений о том, что наши отношения могут быть асимметричными, осознать тот факт, что у Турции есть альтернативы. Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважения потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников", - отмечает Эрдоган.

Он также подчеркивает, что партнерство США и Турции может оказаться под угрозой, если Вашингтон "не начнет уважать суверенитет" турецкой стороны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.

До этого Минфин США ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции за уголовное преследование американского гражданина.

 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Турция,  Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС