Эрдоган пригрозил США поиском новых союзников

Президент Турции раскритиковал введение новых американских пошлин

Новые пошлины и санкции США вынуждают Турцию искать новых союзников. Об этом в статье для The New York Times пишет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, Эрдоган отмечает, что американские пошлины и санкции только подрывают интересы и безопасность США. По его словам, односторонние действия вынуждают Анкару искать новых союзников.

"Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочных суждений о том, что наши отношения могут быть асимметричными, осознать тот факт, что у Турции есть альтернативы. Неспособность отказаться от тенденции к одностороннему подходу и неуважения потребует от нас начать искать новых друзей и сторонников", - отмечает Эрдоган.

Он также подчеркивает, что партнерство США и Турции может оказаться под угрозой, если Вашингтон "не начнет уважать суверенитет" турецкой стороны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.

До этого Минфин США ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции за уголовное преследование американского гражданина.