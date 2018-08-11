Ердоган пригрозив США пошуком нових союзників

Президент Туреччини розкритикував запровадження нових американських мит

Нові мита та санкції США змушують Туреччину шукати нових союзників. Про це в статті для The New York Times пише турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Зокрема, Ердоган зазначає, що американські мита та санкції тільки підривають інтереси і безпеку США. За його словами, односторонні дії змушують Анкару шукати нових союзників.

"Поки не пізно, Вашингтон має відмовитися від помилкових суджень про те, що наші відносини можуть бути асиметричними, усвідомити той факт, що у Туреччини є альтернативи. Нездатність відмовитися від тенденції до однобічного підходу та неповаги вимагає від нас почати шукати нових друзів і прихильників", - зазначає Ердоган.

Він також підкреслює, що партнерство США і Туреччини може опинитися під загрозою, якщо Вашингтон "не почне поважати суверенітет" турецької сторони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній.

До цього Мінфін США ввів санкції проти глав МВС і Мін'юсту Туреччини за кримінальне переслідування американського громадянина.